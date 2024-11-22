勞動部勞動力發展署北分署發生職場霸凌致死事故，引爆輿論炸鍋。勞動部長何佩珊20日宣布請辭，連閣揆卓榮泰、總統賴清德都先後道歉。但被指為加害者的分署長謝宜容卻遲不出面道歉，各界質疑背景超硬。前立委郭正亮直呼，謝宜容後台太硬了，導致事件剛爆發時，民進黨內部會這樣遲疑了半天？何佩珊算什麼？他質疑，總不能政府裡面有一些潛伏的力量，都是他們在做決策？直呼「不能這樣搞，台灣會被你玩死！」

「這個事情已經是所有的政黨跟上來打，民進黨的人也是尷尬得要死！」郭正亮21日在《亮劍台灣》節目質疑，為什麼民進黨內部會這樣遲疑了半天？「這個人後台太硬了！後台太硬太硬了！何佩珊算什麼？」

郭正亮直言，何佩珊這麼小隻，柯建銘兩大辦公室主任都掛掉，一個林智堅、一個何佩珊，人家的後台比你還硬！

「這個...可悲啦，可是我還是相信台灣老百姓！」郭正亮感嘆，「我就不相信這40％，眼睛都是瞎的、都不看現實？」

郭正亮在《亮話天下》節目提到，謝宜容的家族是雲林的望族，老公是高科技產業的上游供應商，家境很好。後來就進入台北市政府當社工，那時她的頂頭上市就是陳菊，陳菊是陳水扁時代的社會局長。謝宜容後來就一路往上走，菊系的人會不認識她？這沒有人會相信。

郭正亮讚卓榮泰出面開記者會，終於拿出擔當，質疑「總不能政府裡面有一些潛伏的力量，都是他們在做決策？不能這樣搞，台灣會被你玩死！」

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