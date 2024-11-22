桃園市蘆竹區某公寓內，兩名住客本應和平相處，卻因其中一名陳姓男子的不軌行為，導致鄰居女子A女身心受創。陳男趁A女房門未鎖擅闖房內，並對熟睡中的A女伸出魔爪，最終被法院以侵入住宅罪及乘機性交罪分別判刑拘役40日及有期徒刑4年。可上訴。

判決指出，案發於今年2月10日中午，陳男和A女均為該公寓套房房客。當時，陳男見A女的房門未鎖，竟趁機推門而入，進入房內。發現A女熟睡後，陳男心生歹念，伸手撫摸A女大腿內側及鼠蹊部，進一步以手指侵入A女私密部位。A女在驚醒後立即報警，陳男行徑才被揭發。

面對指控，陳男辯稱進入房內僅是撫摸，否認有進一步侵害行為。然而，法官查明，A女當時驚醒後即拍下現場照片，並向男友及友人傳訊求助「有人偷跑進房間」、「用手指插我下體」，訊息中詳述其遭遇，內容與其在法庭上的證詞一致。此外，經內政部刑事警察局鑑定，A女衣物上檢出男性DNA，與陳男基因型別相符，法官認定陳男所辯純屬卸責之詞，罪行確定。

法院審酌，陳男趁鄰居不備侵入房內，對熟睡中的A女下手，嚴重侵害其身心，且事後拒不坦承全部犯行，未見悔意，也未與被害人和解，依法從重處罰。陳男的行為已構成侵入住宅罪與乘機性交罪。侵入住宅部分，判處拘役40日，得易科罰金；乘機性交罪則判處有期徒刑4年。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595