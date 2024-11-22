Luka Doncic is expected to be re-evaluated in one week with a right wrist strain, sources said. https://t.co/nPsd8jGmNN — Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2024

《ESPN》權威記者查拉尼亞22日凌晨突然爆料，獨行俠當家後衛東契奇將因右手腕扭傷，至少要等到一個禮拜之後才能接受重新傷勢評估，代表他很可能至少缺席一周以上時間，這對目前拿到8勝7敗戰績，僅排西區第11的獨行俠來說，恐怕是最不想聽到的壞消息。

東契奇先前才因膝蓋傷勢缺席獨行俠作客面對雷霆比賽，那是他本季首度缺陣，沒想到他才在20日宣告傷癒復出，且幫助獨行俠132比91痛宰鵜鶘之後，突然傳出右手腕扭傷噩耗，這個傷勢很有可能是在與鵜鶘比賽時出現，只是當時並未感覺如此嚴重。

當時比賽結束後出席記者會，東契奇的右手腕就綁著繃帶，現場媒體詢問他的右手腕怎麼了，他當時回答是，「說實話我還不清楚，從比賽第一節開始我就感覺不舒服了，之後越打越痛，但我想並不嚴重。」

本季平均拿下28.1分、7.6籃板及7.6助攻的東契奇，如今確定至少一周以上時間，代表他不只11月23日客場遭遇金塊缺陣，接下來25日客場遭遇熱火、26日客場迎戰老鷹、28日主場遭遇尼克等3場例行賽也不可能打，甚至12月1日客場碰上爵士也可能宣告缺席。