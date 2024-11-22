台積電2奈米晶圓先進製程技術領先全球，被譽為台灣的護國神山；而半導體產業維繫國安，也有「矽盾」之稱。但近年台積電赴美設廠，產業外移，似與矽盾概念背道而馳，引發爭議。但前立委郭正亮質疑，現在台積電的2奈米第3廠就要去美國了，請問他有遵守投審會、現有的經濟部的法令、N+2的規定嗎？1奈米在台灣那麼有把握可以量產嗎？做得出來嗎？如果1奈米到時候沒有量產，最先進的2奈米技術先跑了怎麼辦？

台積電在美國亞利桑那州建廠已獲美國補助66億美元，美國商務部在新聞稿中透露希望台積電最新製程包括2奈米、A16製程盡快赴美落地。專家指出，美總統拜登與總統當選人川普的做法不同，先進製程赴美可能會有規模大小及時間差先後的假設情境。針對先進製程是否可能提前赴美，我經濟部投資審議司近日表示，半導體業界的慣例一定是開始量產後，才會對外投資。

「現在我們發現，台積電的2奈米、第3廠，就要去美國啦？」郭正亮21日在《亮劍台灣》節目質疑，請問他有遵守投審會、現有的經濟部的法令、N+2的規定嗎？1奈米在台灣，你那麼有把握可以量產嗎？做得出來嗎？

郭正亮強調，如果1奈米到時候沒有量產，結果你答應了美國：2奈米一定要過去！那你怎麼辦？你的最先進的技術，全都跑了！

「你郭智輝，可以不回答這個問題嗎？卓榮泰啊，回答啊？」郭正亮直言，他今天只是講了幾個部會：國安局、外交部、經濟部，「我說今天賴清德的民調跌啊，不是他個人的因素而已！更多的是：你們這些部會在幹什麼？把事情處理成這樣？我幾乎可以說，郭智輝就是台積電部長！」

郭正亮提到，「你不是經濟部長，你是台積電部長！你的公司，崇越，到現在是不是還在接台積電的環保工程？」