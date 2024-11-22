勞動部勞發署公務員輕生案，勞動部長何佩珊本來22日將帶勞發署北分署長謝宜容出面道歉，但勞動部表示，從20日起就聯繫不上謝宜容，所以不會有22日道歉這件事了。台北市議員游淑慧表示，勞動部拿謝宜容沒皮條？呼籲行政院長卓榮泰正式組成院級調查小組，把真實真相公諸於世，讓全民知道惡劣官僚有多少？惡劣行徑有多惡？

游淑慧21日在臉書粉專貼文表示，拿她沒皮條？據媒體報導，目前勞動部聯繫不上謝宜容，所以本來何佩珊部長承諾明日（22日）她會出面道歉，現在也只好改口，明天謝不會出面道歉了。很多網友、媒體都在分析她的背景有多硬，才敢如此大尾，打臉部長、長官。但在燒到卓榮泰和總統賴清德後，她的背景再大尾，都罩不住她了。

游淑慧接著表示，那為什麼敢依然故我？她靠的是自己的手段和公務員的身分保障。1、外界質疑她是否精神霸凌、精神虐待下屬，但這部分向來都是殺人不見血，因果關係難以證明。她找了大律師在應戰，大概也有把握，除了道義責任，司法、行政責任都很難追究她，所以她為自己的脾氣道歉了；2、公務員的身分保障。這部分是連院長下令，也不能隨便說免職就免職，甚至記她過也還可以申復的。

游淑慧指出，就算勞動部長何佩珊下台了，依法有保障的謝宜容都還會好好的。所以與其再去期待謝宜容做什麼…調查和公布事情真相、官僚真面更重要。呼籲卓榮泰正式組成院級調查小組，查到底，把真實真相公諸於世，讓全民知道惡劣官僚有多少？惡劣行徑有多惡？

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