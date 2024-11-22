勞動部勞動力發展署北分署發生職場霸凌致死事故，引爆輿論炸鍋。勞動部長何佩珊20日宣布請辭，連閣揆卓榮泰、總統賴清德都先後道歉。粉專「高雄林小姐」質疑，賴清德自己就是把別人的付出當成「辛苦卻低薪就當做功德」、「多做捕蜂捉蛇就當做功德，會有成就感」這樣的大官，用著比小老百姓更高無數倍的話語權霸凌辛苦人。還希望主管們要深切檢討？貴為全台權勢最高的總統之尊，請檢討自己拿出對策好嗎？

針對霸凌風波延燒，甚至大力撼動了政府威信，賴清德20日在粉專發文提到：「每一位同仁都是政府機關重要的人才，我們要針對中央政府各部門、機關，展開全盤檢討，包括了解有無職場霸凌的情形，並改善職場文化、工時與人力配置，加強對每一位同仁的關懷和保護。我理解許多公務有處理上的急迫性，但也希望主管們，都能藉由這次事件，痛定思痛、深切檢討是否有不合理的工時與態度，而造成同仁身心靈的創傷。」

「自打臉，不痛嗎？」高雄林小姐21日發文質疑：賴清德你自己就是把別人的付出當成「你們辛苦卻低薪就當做功德啊」、「多做捕蜂捉蛇就當做功德，你也會有成就感啊」，這樣的大官，用著比小老百姓更高無數倍的話語權霸凌辛苦人。希望主管們要深切檢討？你貴為全台權勢最高的總統之尊，用「希望」的？從台南市長、行政院長到總統，你對保護勞權沒概念？請檢討自己&拿出對策好嗎！

高雄林小姐直呼「慣老板不就是這樣的嗎？」網友表示「爾等做功德，吾輩享功名，朕心甚歡」、「你們民進黨已經執政幾年了！社會每下愈況！出了事情就是用謊話來騙！台灣要悲哀到什麼時候？可恥！」、「所以全民民防軍也是當做功德啊」、「有什麼頭頭，就有什麼下屬」。

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