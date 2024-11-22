德國聯邦統計局（Bundesgesamt）更新10月數據顯示，公司企業面臨經濟疲軟與成本上升的雙重壓力，2024年破公司企業產數量恐突破2萬家。根據德國聯邦統計局的初步數據，比去年10月申請破產的公司企業數量比去年同期增加22.9%，顯示企業倒閉潮持續擴大。

據德國《明鏡週刊》（Der Spiegel）21日報導，自2023年6月以來，除了2024年6月以外，企業破產申請的增幅始終保持在雙位數。萊布尼茨經濟研究所（IWH）研究員穆勒（Steffen Müller）指出，當前的破產潮源於長期經濟疲軟與成本飆升的「完美風暴」(das Ergebnis eines perfekten Sturms)。

該研究所的分析顯示，10月破產企業數量激增至1530家，創下2004年以來同期新高。特別是那些在低利率時期及疫情期間依賴政府支持存活的企業，正面臨極大壓力。

統計數據顯示，2023年1至8月，德國法院共記錄1萬4403起企業破產，比去年同期增加近25%。其中8月單月破產案件達1764起，同比增長13.4%，餐飲業是受影響最嚴重的行業之一。

專家預測，2024年的企業破產數將升至約2萬家，高於2023年全年的1萬7814家。雖然這一數字比起2009年金融危機時的近3萬3000家相比較少，但已反映出德國經濟正面臨新一輪挑戰。