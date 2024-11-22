勞動部勞動力發展署北分署發生職場霸凌致死事故，引爆輿論炸鍋。勞動部長何佩珊20日宣布請辭，連閣揆卓榮泰、總統賴清德都先後道歉。但被指為霸凌加害者的分署長謝宜容至今神隱不出，遭質疑有菊系背景、後台超硬。有粉專整理菊系相關6位爭議人物，包括許銘春、陳啟昱、陳金德、吳宏謀、邱太三、許立明，直酸都是人才。藍委羅智強則直批陳菊的監察院出國經費爆增，朽木為官禽獸食祿，揚言砍光相關預算。

謝宜容被指有菊系背景、後台超硬。粉專「政客迷因」整理菊系相關6位爭議人物，直呼「人才啊⋯」，包括：許銘春，整死部屬的勞發署長謝宜容的提拔者；陳啟昱，涉及台鹽綠能弊案目前落跑失蹤；陳金德，史上最不利益迴避工程會主委；吳宏謀，永遠在引咎辭職和升官路上的政務官；邱太三，被控司法關說的法務部長；許立明，黨工性騷吃案的民進黨秘書長。而這6人也都當過監察院長陳菊在高雄市長任內的副市長。

「陳菊出國耍廢？預算全砍！」國民黨立委羅智強21日在臉書發文直呼，廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿，用來形容陳菊領導之下的監察院，再適合不過。114年度，監察院的出國計畫共5項，總經費高達1096.6萬，平均每項超過220萬元。這數字不僅榮登成為36個中央機關的「出國冠軍」，比外交部還高，更是行政院的6.5倍，榮登五院之首。原來，監察院是全中華民國「最高貴」的機關，花人民的錢，毫不手軟！

羅智強指出，更離譜的是，從110年到114年，監察院的出國預算暴增1.54倍，正副院長的預算飆升125％，但與監察業務相關的專案調查預算卻減少了21％。高官出國爽，調查業務放著擺，然後還以考察黑熊保育之名，跑去沒有黑熊的北海道？

羅智強質疑，花大錢出國，成果根本乏善可陳，近年監察院國際事務小組提出的出國考察意見項數，就在陳菊任內創下次低和第三低的紀錄。甚至前年去新加坡考察一趟，回來寫的報告，其內容卻是「要用SIRI」、「要適時播放本院職權影片」、「不給人民電話陳情」等離譜的心得。

「人民的血汗錢就這樣浪費在這些毫無實質意義的廢話上，令人痛心。因此，我將會刪光114年監察院的出國預算！」羅智強直言，與其讓監察院變成「出國院」，讓陳菊們出國爽，去看日本的黑熊，還不如把錢給動物園、農業部，去保育台灣的黑熊。

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