謝宜容霸凌事件持續延燒，除本人遭記2大過免職外，署長蔡孟良被記1大過調職，副分署長與秘書室主任分別被記申誡2次、小過1次。但謝宜容真的就此走路嗎？前議員王浩宇直言謝最終不但可能復職，還能領終身俸退休。

王浩宇表示此次處理非常蠢，為了平息民怨趕緊記過免職，但卻也留下行政訴訟空間，屆時過了好幾個月或者一年後，謝宜容復職了，還要賠償這段時間薪水，反而會釀成另一個政治風暴，最佳方法應該是當下就停職調查，而非讓對方請假，發現輿論燒起來才趕快加重處分。

王浩宇說謝宜容這此找的是勞工專業的律師，之後必定會提起行政訴訟，而勞動部現有的停職原因中，沒有一項是可以直接兩大過免職，換言之程序有瑕疵，雖然目前處理方式能暫時止血，但公務員工作保障標準高，等到輿論平息後，謝宜容就會悄悄回到公家機關，把這段時間薪水拿回來，還能安穩退休領終身俸，大酸勞動部「你們真是棒棒」。

法界人士也指出，要記過汰除公務員，必須給當事人充分陳述及申辯之機會，勞動部考績會卻在會議前15分鐘才傳訊要求謝宜容到場說明，謝缺席後即刻被記2大過免職，程序上的確有瑕疵，若當事人提申訴，法院高機率判程序違法，推翻結果。

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