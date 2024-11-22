國防部日前舉辦「民國114年戰備整備策進會議」，部長顧立雄在會中強調，面對快速變動且複雜的情勢，請各單位依戰備整備工作指導，訂定各項具體作法，戮力推動並貫徹執行，展現堅實的國防戰力，以嚇阻敵軍不敢輕啟戰端。

戰備整備策進會議在國防部召開，總長、國防大學校長、三軍司令、副總長、各級指揮官及聯參同仁出席與會，在總長梅上將及國防部各聯參說明明年戰備整備工作的政策指導後，顧部長提出工作指導。

顧部長指出，中共持續對我國進行針對性軍演，同時擴大灰色地帶襲擾，各單位應整建不對稱作戰、防衛韌性、後備戰力及灰色地帶應處能量，並配合精進聯合作戰訓練，打造強韌防衛戰力。另持續以聯合情監偵系統，嚴密監控共軍海空動態，爭取早期預警，以利三軍部隊即時應處。

因應陸續獲裝新式武器裝備，顧部長表示，各單位應完善人員編組、發展準則技令、制定訓練程序及評鑑標準等，並就各新獲武器裝備特性與指揮管制系統整合予以強化，以發揮完整擊殺鏈功能。另訓練方面，依敵情威脅與敵可能行動設定合理想定，藉由實兵演練於戰術位置驗證遂行作戰計畫能力，以提升整體防衛作戰能力。

由於現代戰爭隨資訊流通速度加快，網路及通訊足跡，都容易使部隊暴露在危險中，顧部長也提醒，各級部隊平時應教育官兵強化保密及訊跡管理，確保作戰安全。

此外，顧部長表示，國軍應強化戰略溝通，在國內得以凝聚民心士氣，激發官兵與民眾堅持到底之戰鬥意志；國際上更可贏得國際支持與奧援，為防衛作戰不可或缺的關鍵。

最後，顧部長強調，「備戰才能避戰，能戰才能止戰」，確保人民生活日常，是國軍的責任，也是國軍存在的價值。請各級戮力達成高戰備目標，展現堅實的國防戰力，完備對國家安全的保障，嚇阻敵軍不敢輕啟戰端。