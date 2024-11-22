官兵模擬在敵情不明、活動空間及視覺觀察受到阻礙等情況下搜索傷患，並於時限內完成戰傷救護工作。（記者謝承宏攝）

國軍「113年緊急救護暨戰場傷患搜索救護技能競賽」昨日展開，首日實施「戰場傷患搜索救護」項目，該項目為今年結合實戰化，首度以城鎮及限制空間戰鬥為主要情境的競賽模式，考驗官兵在敵情不明、活動空間及視覺觀察受到阻礙等情況下完成任務，驗證整體衛勤戰力。

「113年緊急救護暨戰場傷患搜索救護技能競賽」，昨日在國防醫學院衛勤訓練中心登場，包括陸軍、海軍、空軍、後備、憲兵及資通電軍合計27支隊伍參賽，各軍種分別派員進行衛勤計畫寫作測考、緊急救護技術、戰傷救護技能及戰場傷患搜索救護等4項競賽。

過程中，參賽官兵以6人為1小組，要在30分鐘時限內完成。倒數計時開始後，小組長指揮成員迅速分頭進行搜救，在搜索到傷患後實施敵火下救護處置及檢傷分類，並將傷患搬運至傷患收集點實施進一步處置。期間，不時傳出濃煙及爆炸聲響，官兵仍能在敵情威脅下，完成失血控制、其他傷情處置及後送回報等處置，充分展現平時訓練成果。