學員進行T93K1輕型狙擊槍300公尺鑑定射擊。（記者劉宸瑋攝）

教官運用觀測鏡判斷彈著點，協助射手修正，使其精準命中目標。（記者劉宸瑋攝）

憲兵指揮部士官團教育暨精進職能講習昨日實施T93K1輕型狙擊槍實彈射擊，學員有效運用教官傳授的狙擊槍射擊技巧，並適時調整呼吸節奏、穩固射擊姿勢，展現訓練成果。

為期3日的士官團教育暨精進職能講習日前展開，學員在完成T93K1輕型狙擊槍專業知識的理論課程後，昨日前往憲兵訓練中心實施T93K1輕型狙擊槍實彈射擊，課程區分教官100公尺歸零射擊示範，以及學員300公尺鑑定射擊等兩階段。

昨日清晨，學員們整裝完畢後，首先以戰術行軍方式前往靶場，全程模擬實戰化情境實施。過程中，學員在經過數公里的行軍後，要馬上進入靶場進行射擊訓練，考驗他們是否能在疲勞與高壓狀況下，依然能保持冷靜與精確的射擊表現。

抵達靶場後，首先由教官操作T93K1輕型狙擊槍100公尺的歸零射擊，並讓學員一旁觀摩，接續則正式由學員進行300公尺鑑定射擊。學員適切呼吸節奏調整，並運用托腮板及槍托，有效穩固射擊姿勢、減少後座力，精準射擊展現訓練成果。