立法院外交及國防委員會昨日審查明年度中央政府總預算案關於國軍退除役官兵輔導委員會主管收支部分，計編列預算1309億9849萬餘元。其中，增列退除役官兵退休給付、安養機構照服員及護理人員與榮民（眷）健保費補助等項，期建構優質高齡醫養環境及照顧服務網絡，完善退撫制度，積極爭取榮民福利。

立法院外交及國防委員會昨日審查明年度中央政府總預算案關於國軍退除役官兵輔導委員會主管收支部分，並由輔導會主委嚴德發報告業務執行概況與未來工作重點。

嚴德發表示，有鑑於我國將邁入超高齡社會，輔導會下轄16所榮譽國民之家，將持續推動「家庭化、社會化、智能化」目標，導入智慧偵測、AI規劃概念，使榮民入住榮家能享受更好的生活品質。另規劃租賃「智慧床墊」及採購「生理監測儀」，使智慧科技照護產品能夠協助照護人員，減輕照護人員負擔，提供榮民（眷）及區域民眾優質健康維護。

為強化產學、產訓合作，嚴德發指出，輔導會配合國軍募兵制，與國內大專校院、優質企業規劃符合國家發展重點產業及退除役官兵就業需求「產學合作」課程，協助退除役官兵「入學即就業」，並持續辦理就業導向職前訓練，強化「產訓合作」培訓，結訓成績合格者由企業直接僱用，兼顧「就業」與「職訓」。

嚴德發指出，各級榮院將持續創新尖端醫療及預防保健，發展精準健康照護及智慧醫療；其中，除持續推動社區預防延緩失智失能介入措施，導入科技輔助產品，推展三級醫養整合照護，也整合榮民醫療及長照資訊，有效提升照護效率。

嚴德發表示，輔導會將現有榮欣志工3171人編成114隊，針對年長、單身、獨居、雙老及家庭支持力不足之榮民（眷），提供居家陪伴、環境改善及就醫協助等多元服務，建構區域服務網絡。此外，因應物價上漲，規劃修正急難救助及慰問作業要點，針對未就養且未符政府補助資格之弱勢有眷榮民，將喪葬慰問金由1萬元調升為3萬元，具低收、中低收入戶資格者調升為4萬元，以周全服務照顧。

嚴德發強調，配合國家整體外交政策，輔導會在華府派駐專人，負責推動對美國退伍軍人中心事務聯繫、榮僑服務，並強化與美國退伍軍人中心合作；另因應地緣政治變化，國際民主陣營友我國家數量顯著增加，除現有美國、日本，將積極拓展英國、愛爾蘭和捷克等友邦，期藉良好交流，精進退輔長照措施。