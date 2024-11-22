瞄準追求高端精緻體驗的全球旅客，日月潭全新頂級度假酒店-漢來日月行館正式登場，漢來飯店事業群斥資15億、歷時1年半，從裡到外全面改裝飯店空間，漢來日月行館挾其涵碧半島最高飯店、先總統蔣中正最愛行館等地理與歷史的雙重優勢，加上同集團漢來美食的鼎力助攻，漢來日月行館以一晚32000元的平均房價，登頂日月潭最貴度假飯店，也挑戰台灣度假酒店的價格天花板。

漢來日月行館是漢來飯店事業群首次進軍日月潭的頂級度假飯店品牌，身為全台最新、最貴的奢華度假飯店，漢來日月行館初登場即以日月潭最奢華飯店之姿與大眾相見，一泊二食加宵夜28800元起的入門房價，備受觀光業矚目。記者遠赴南投日月潭，開箱這間擁有百年歷史的行館，在大力整修後，以何種嶄新面貌重新走入世人眼裡。

漢來日月行館是漢來飯店事業群首次進軍日月潭的頂級度假飯店品牌，初登場即以日月潭最奢華飯店之姿與大眾相見，備受觀光業矚目。（陳韻萍攝）

漢來日月行館(後方白色建物)以涵碧半島制高點的獨特地理位置，坐擁一覽無遺270度日月潭的湖光山色。（陳韻萍攝）

漢來日月行館全館93間精緻客房與套房，每房均設有面對湖景的專屬陽台與溫泉池，窩在房間就可欣賞日月潭壯麗風光。（陳韻萍攝）

在房內泡溫泉，可一邊泡湯一邊欣賞日月潭千變萬化的景緻，窗框宛如動態相框，把絕美湖景仔細收藏框住。（陳韻萍攝）

漢來日月行館每間客房皆備品牌特製的麻織袋和過夜包當作迎賓禮，過夜包提供可重複攜帶使用的牙刷、牙膏、寶格麗保養品等，旅客使用不完可整包「袋」走，落實低碳奢華。（陳韻萍攝）

漢來日月行館每間客房都供應源自深達1，600公尺的碳酸氫鹽泉，水質純淨、無色無味，被譽為台灣最純淨「美人湯」。（陳韻萍攝）

行館頂樓戶外無邊際泳池宛如延伸至日月潭的湖面，是行館必拍的熱門夯點，讓人在碧波間感受視覺與身心的極致放鬆。（陳韻萍攝）

以自然庭園風打造的「茶屋」，屋外的座位區被大量的綠色植栽與樹木包圍，加上挑高的天井和透明屏障引進大片自然光，草木扶疏，讓人有種來到公園的既視感。（陳韻萍攝）

透過大面積的綠色植栽區分出「茶屋」內外2種截然不同的氛圍，營造出類似室內公園的場景，也頗有呼應品牌訴求與自然共生的涵意。（陳韻萍攝）

「茶屋」供應特色茶飲，每月精選全台知名小吃輪番上桌，旅客在晚間的宵夜時間，不必叫外送，在行館內即可遍嘗台灣各地風味小吃「零距離直送」。（陳韻萍攝）

李瑋珉大幅翻轉飯店大門，重新打造幽靜優雅的飯店入口動線，將歐式動線Ground Floor概念首度引入台灣，圖為車道入口。（漢來日月行館提供）

業者力邀李瑋珉、潘一如、凌宗湧3位知名設計師，將飯店空間自然地融入日月潭的自然元素，讓旅人在行館的每一刻都如同置身日月山水間。（漢來日月行館提供）

亮點1：飽覽270度日月潭美景 湖景陽台與溫泉池是標配

漢來日月行館位於涵碧半島制高點，周遭環繞270度日月雙潭湖光水色。業者運用這個地理優勢，全館93間精緻客房與套房，每房均設有面對湖景的專屬陽台與溫泉池，窩在房間就可欣賞日月潭壯麗風光；在房內泡溫泉，可一邊泡湯一邊欣賞日月潭晨光、暮色、雲霧與晴雨不同景緻，窗框宛如動態相框，把絕美湖景仔細收藏框住，暖湯加上美景，舒壓解憂。

館內的房型從15至108坪不等，內裝以自然木質元素搭配沉穩色調，營造舒適且放鬆的空間氛圍。所有客房均配備頂級設施與備品，包括智慧旅館電視系統搭載投影功能、席夢思頂級床墊、Aesop沐浴備品、Dyson吹風機、Devialet音響等，以精品級的設備提供旅客奢華的住宿體驗。房內的免費迷你吧提供啤酒、多款軟性飲料與品牌特製零食，亮點還有自南投水里蛇窯訂製的專屬茶具和日月潭有名的紅玉紅茶，讓旅人可在陽台或茶几細品茶香、靜賞湖光與遠山堆疊的美景，和在地產生連結與共鳴。

響應環保已是全球旅宿業者的社會責任與共識，漢來日月行館每間客房皆備品牌特製的麻織袋和過夜包當作迎賓禮，過夜包針對男女住客提供可重複攜帶使用的牙刷、牙膏、寶格麗保養品等，旅客使用不完可整包「袋」走，落實低碳奢華。

亮點2：客房內獨享奢逸美人湯 庭園風茶屋啖台味小吃

漢來日月行館每間客房都供應源自深達1,600公尺的碳酸氫鹽泉，水質純淨、無色無味，被譽為台灣最純淨「美人湯」，泡完後皮膚更加白嫩，還能增加血液循環、舒緩緊繃感，讓每一位入住旅客都能舒適自在。

此外，飯店也精心打造多元休閒設施，滿足旅客放鬆需求與享樂心情，溫泉大眾浴池與健身房也可俯瞰日月潭絕美的湖光山色；頂樓戶外無邊際泳池宛如延伸至日月潭的湖面，是行館必拍的熱門夯點，讓人在碧波間感受視覺與身心的極致放鬆。館內也提供景觀露台、視聽室與牌藝室，提供旅客與親友聚會同樂。

位於館內1樓的「茶屋」，是記者非常推薦的休憩空間，也是熱門拍照夯點，大部分飯店1樓通常都是設置咖啡廳，漢來日月行館不走「主流路線」，反而以融合中西特色的「茶屋」作為旅客休息、交流的空間。以自然庭園風打造的「茶屋」，屋外的座位區被大量的綠色植栽與樹木包圍，加上挑高的天井和透明屏障引進大片自然光，草木扶疏綠意盎然，讓人有種來到公園的既視感。然而這卻是設計師刻意打造的場景，透過大面積的綠色植栽區分出「茶屋」內外2種截然不同的氛圍，營造出類似室內公園的場景，也頗有呼應品牌訴求與自然共生的涵意。

「茶屋」供應特色茶飲，每月還會精選全台知名小吃輪番上桌，讓民眾在晚間的宵夜時間，不用出門，也不必叫外送，在行館內即可遍嘗台灣各地風味小吃「零距離直送」，而且這些美味小吃通通無限供應，不用擔心半夜餓肚子。11月精選的台灣名店小吃，包括位於高雄鹽埕、歌手黃小琥親姐開設的「五十年杏仁茶」、新竹人氣美食「石家魚丸」以及作家李昂力薦的苗栗「阿梅姐蔥肉」，每款都享有超高人氣。此外，「茶屋」還提供古早味一口冰，包括芋頭、花生、牛奶、百香果等，有鹹有甜，冷熱食兼備，為夜晚增添舌尖上的歡愉。

亮點3：李瑋珉、潘一如、凌宗湧 3名師打造漢來日月行館

為了將漢來日月行館打造成高奢度假飯店，業者力邀李瑋珉、潘一如、凌宗湧3位知名設計師，共譜飯店頂奢新篇章。國際名設計師李瑋珉將「靜動相融」的理念貫穿於漢來日月行館設計中，全面改造地上12層、地下3層飯店動線與空間設計；李瑋珉大幅翻轉飯店大門，重新打造幽靜優雅的飯店入口動線，將歐式動線Ground Floor概念首度引入台灣。建築外觀則採用造價逾千萬的3道屏障，來創造層層堆疊的光影流動，屏障隨著光線變化，交織出若隱若現的空間層次。李瑋珉以精湛的造境手法，使飯店空間自然地融入日月潭的天光、湖水、山景與森林元素，讓旅人在漢來日月行館的每一刻都如同置身日月山水間。

景觀設計大師潘一如以東方園林中經典的松竹梅三友為藍本，傾力打造出一座靜謐且高雅的園林意境。潘一如設計師表示此次斥資千萬的造景，是視覺之美的呈現，更是對東方雅韻的深情致敬，讓每一位到訪者都能在自然靈氣的環繞中，與自身靈魂對話。

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