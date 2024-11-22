芭蕾舞劇《紅罌粟花》

自俄烏戰爭開打以來，中國與俄羅斯之間的外交關係扶搖直上，北京甚至明言雙方的戰略合作關係「上不封頂」。雖然如此，普丁及其手下的官員與學者常常不經意地顯示出對中共的傲慢與輕視，引起許多中國學者專家們的不滿與公開批評。大陸許多歷史學者指出，俄國人從蘇聯時期就瞧不起中國，中俄外交上曾經有個《紅罌粟花》事件，相當能反映俄羅斯對待中國的心態。

《紅罌粟花》是60年前蘇聯一齣以中國為背景的革命芭蕾舞劇，創作於1927年。據中共前外交部副部長王稼祥遺孀朱仲麗著《難以忘卻的昨天—王稼祥小傳》指出，故事梗概是一位蘇聯船長到中國的租界找一位名叫桃花的妓女尋樂，並將一些馬列主義思想傳授給桃花，桃花則在英國人謀害蘇聯船長時救了他一命，最後還把學到的馬列主義傳播給其他前來尋歡的中國工人。不久後中國共產黨成立並革命成功，建立了新中國。

《紅罌粟花》芭蕾舞劇描述一位蘇聯船長到中國的租界尋歡，因緣巧合將馬列主義傳入中國。（圖／網易新聞）

在中共建立中華人民共和國之後，蘇聯把這齣芭蕾舞做了些修改，並準備將它當作慶賀中共革命成功的獻禮。修改後的舞劇在彩排時曾邀請中國大使館人員出席觀看，中國首任駐蘇大使王稼祥在觀看後，立刻向蘇聯外交部表示不滿，認為該劇將中國工人的馬列主義思想，說成是蘇聯水手的傳授與中國妓女的啟發，簡直是荒謬絕倫，要求修改舞劇情節。

中國首任駐蘇聯大使王稼祥看過改編的《紅罌粟花》後，隨即向蘇聯表達不滿，但蘇聯並未因此修改劇本。圖為王稼祥與妻子朱仲麗。（圖／新華網）

毛澤東於1949年末訪問蘇聯時，正值莫斯科大劇院正在積極排練演出芭蕾舞劇《紅罌粟花》。1950 年1月20日，周恩來率領代表團抵達莫斯科，蘇聯又給大使館送來了《紅罌粟花》戲票，毛澤東指示他的秘書陳伯達與中國使館人員出席觀看。舞劇布景是繁華的黃浦江邊，高樓聳立、彩燈閃爍，妓女桃花著紅衣綠褲，留長辮子，手捧著一枝紅色罌粟花，蘇聯貨船在碼頭卸貨，水手們下船尋歡。喜好文藝的陳伯達看得入神，劇終謝幕時竟情不自禁站起來熱烈鼓掌。由於劇情並未因王稼祥的要求而改編，毛澤東面帶慍色地當場批評陳伯達：「就只有你看得津津有味噢～還站起來鼓掌！」

毛澤東的秘書陳伯達對《紅罌粟花》看得入神，劇終謝幕時竟情不自禁站起來熱烈鼓掌，遭到毛澤東當場批評。（圖／網易）

按照舞劇的劇情，中國工人顯得愚昧無知，靠著妓女才從蘇聯人那裡接受到進步的思想馬克思主義，這看在中共的眼裡確實不能接受。據大陸文藝研究人員指出，該劇有2個版本：第一種是20年代創作，劇情是蘇聯商船到中國港口，蘇聯船長看不慣碼頭工人被虐待而出頭，獲得妓女的仰慕，並在反動派要謀害船長時示警並助其逃脫，妓女卻因此遇害，蘇聯船長和中國的碼頭工人聯手推翻了反動派；第2版本是在1949年修改，也就是後來毛澤東看的版本。

蘇聯把《紅罌粟花》芭蕾舞劇做了些修改，並將它當作慶賀中共建政的獻禮。圖為《紅罌粟花》劇照。（圖／網易）

舞劇原名《紅罌粟花》，其實與鴉片無關，紅罌粟花在歐洲意寓犧牲和紀念，但中國人因為罌粟聯想到鴉片與鴉片戰爭，所以後來舞劇又更名為《紅花》。此一事件後來在中國引起不少爭論，其實從藝術角度來看沒什麼嚴重性，但一牽扯到政治就很難善了。據說當時王稼祥曾事先向毛澤東簡報了舞劇的情節，毛一度打算以缺席表達不滿，但最終還是因為迫切需要蘇聯的協助而忍了下來。

毛澤東在建政之初因需要蘇聯的幫助，受了史達林不少窩囊氣。（圖／新華網）

後來中國的文藝工作者對這齣芭蕾舞劇的評論指出，傳統東方姑娘愛上西方男子，並因此而獲得思想啟蒙，類似的故事很多，該劇啟蒙的內容換成階級鬥爭，確實有很濃厚的西方文化中心論與傳統殖民主義的色彩。有人因此認為這齣舞劇是蘇維埃版《蝴蝶夫人》，但還沒到「辱華」的地步，畢竟是蘇聯「老大哥」的作品。有人甚至認為，可能只是當時外交官員俄文不好錯誤翻譯造成的誤解。不過，有不少評論認為當時蘇聯領導人史達林是有意貶低中共，並舉出諸多蘇共給中共穿小鞋的例子。

王稼祥曾事先向毛澤東簡報了舞劇的情節，毛一度打算以缺席表達不滿，但最終還是因為迫切需要蘇聯的協助而忍了下來。圖為《紅罌粟花》劇照。（圖／網易）

從蘇聯或是俄羅斯與中國打交道的歷史來看，很多人都認為蘇俄一向對中國的姿態都很高，一方面是俄國認為中共是共產主義與列寧革命的徒弟，另一方面則自認是進步與文明的西方對待落後與愚昧的東方。許多大陸知識份子也都理解俄羅斯侵佔中國領土的歷史與在東北的屠殺惡行，還有冷戰時期對中國的各種刁難，但是一旦把西方國家和平演變做為最大威脅時，中共自然就會認為親近俄羅斯是對抗美歐等西方國家民主自由攻勢最有力的戰略槓杆。最近中共對又再度做出要跟美國「做朋友」的表態，這對中美雙方都是好事，但要真正發揮作用，恐怕得等到烏克蘭戰爭解決之後才有可能了。