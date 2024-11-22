女子小萱與男子阿國（均化名）在2009年結婚，不料，阿國婚後經常喝酒，而且酒後會亂丟東西、打人、罵人，雙方僅因家庭生活費分吵架，阿國就將小萱趕出家門。小萱不滿阿國近來恐嚇要殺她，她因為受不了阿國的行為，所以無意維持婚姻關係，依法訴請判准離婚。

法院審理，法官檢視雙方的LINE對話，阿國傳給小萱的內容充斥「幹」等侮辱字眼，更要小萱不要回家，還恐嚇小萱「上班小心」。而阿國受合法通知後，並未到場爭執，也沒有提出書狀聲明或陳述，堪信小萱之主張為真實。

法官考量，阿國婚後經常酒後亂丟東西、打罵小萱，因與小萱吵架就趕小萱出門，近來更有恐嚇的行為。法官認，阿國所為，已逾越夫妻通常所能忍受之程度，而有侵害小萱人格尊嚴與人身安全之實，導致小萱身體及精神皆受到不可忍受之痛苦。

法官審酌，喜軒因不堪忍受而堅決要離婚，雙方婚姻關明顯已名存實亡，而小小萱是因過去長期遭受阿國的精神壓迫，以至於對阿國的感情已消磨殆盡，進而無法再忍受與其共同生活。

法官認，雙方的婚姻關係已發生重大破綻，而且難以期待可以修復，導致無法繼續共同生活，而有不能維持婚姻的重大事由，且可歸責於阿國。日前依法宣判，小萱依法請求判決離婚，為有理由，應予准許。

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