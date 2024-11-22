女子小萱指控47歲的母親歡歡（均化名），自從她年紀幼小至今，母親就長期吸食毒品、出入監獄，而在父母親離婚之後，她就依靠外祖母扶養才能長大成人，反觀母親卻是長期缺席她的成長，她對母親幾乎沒有印象，因此依法請求免除她對母親的扶養義務。

法院審理，法官認，歡歡在2021 、2022 年所得分別為0元及40萬元，名下財產總額為0元，現在因為精神狀不佳，因而頻繁進出醫院，並且領有身障補助，堪認歡歡難以其現有財產維持生活，小萱是歡歡的女兒並且已成年，本應對歡歡負扶養義務。

小萱的外祖父母到庭證稱，歡歡自小萱幼小時起都沒有照顧，也未負擔任何扶養費用，小萱自出生就他們同住，歡歡在入監前就有吸毒習慣；另外，法院發函給入監服刑的歡歡，但歡歡至今並未回復意見。

法官審酌，歡歡自女兒小萱年幼迄今，並未盡為人母之責，不僅頻繁入監服刑，更無正當理由未盡扶養義務，並且情節重大，已符合民法第1118條之1第1項第2款、第2項之規定。日前依法宣判，小萱的主張為有理由，依法准許免除她對歡歡的扶養義務。

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