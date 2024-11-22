女子小萱與男子阿國（均化名）1998年婚後育有1子，小萱控訴阿國多年來常常徹夜不歸，未盡家庭義務，近來更時常流連於電子遊樂場，並屢次由外遇對象駕車接送返家。阿國還嗜賭並胡亂簽發本票，導致債主到公司及家中討債，阿國更將兒子辛苦賺的薪水都花用殆盡。小萱不滿阿國所為，因此憤而訴請離婚。

法院審理，小萱指控，阿國不僅外遇又好賭，她雖然屢屢出言勸阻，但阿國都置之不理，直到今（2024）年3月底，她再次苦勸要戒賭，但阿國竟將家中鑰匙丟在桌上後，隨即帶著行李離家、自此未歸，她因遍尋不著便通報失蹤人口，警方雖在遊樂場找到人，但阿國卻依然故我、不願返家，也拒絕與她聯繫。

法官考量，阿國經過合法通知後，未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀聲明或陳述。而阿國所為導致雙方感情疏離，難有良性互動，加上阿國今年3月時斷然離家，迄今未歸，且無意與小萱保持聯繫，夫妻間已經形同陌路。

法官審酌，小萱與阿國徒有夫妻之名，而無夫妻之實，堪認婚姻基礎已不復存在，婚姻破綻已生，難以期待可以修復，而婚姻難以維持的重大事由，應由阿國負較重之責任。日前依法宣判，小萱請求判決離婚，於法並無不合，應予准許。