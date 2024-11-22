勞動部勞動力發展署北分署一位公務員疑遭分署長謝宜容職場霸凌，因此輕生。總統賴清德、行政院長卓榮泰、勞動部長何佩珊道歉。媒體人吳子嘉認為，賴清德第一時間就跳出來道歉，因為若不能搞定這件事，民進黨恐怕就完蛋了，他的總統威信可能會一夜之間蕩然無存。

吳子嘉21日在《關鍵時刻》節目中表示，在這種嚴重的風風雨雨與論戰注意的焦點之下，謝宜容居然用領導風格辯解，連賴清德也不敢講領導風格；公務員都一樣大，都是國家高考考試及格進來的，互相尊重是台灣社會基本禮儀。在這個情況下的公開道歉說明，居然扯說是領導風格。

吳子嘉更質疑表示，勞動部長期被某派系把持，也就是賴清德這一次為什麼第一時間就跳出來道歉的原因。他知道如果不跳出來，這個事情就繼續被往惡性循環方面發展，就會變成完全沒辦法動彈。賴清德知道面臨到的挑戰，如果賴清德不能搞定這件事，民進黨恐怕就完蛋了，他的總統威信可能會一夜之間蕩然無存。

吳子嘉認為，本來是行政單位的事情，行政院長講話就可以了，為什麼賴清德要出來講話，因為他知道頂不住了。這個情況非常危急，一個小小的謝宜容敢頂到底，到今天仍不讓，可見背後硬。

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