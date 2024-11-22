今天東北季風持續影響，桃園以北及東半部有局部短暫雨，中央氣象署針對基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區發布大雨特報；清晨最低溫在新北石碇15.8度。周日、下周一（24、25日）東北季風減弱，氣溫逐漸回升，降雨較少；下周二（26日）東北季風再增強，北台灣轉涼，下周三（27日）起各地明顯降溫，預估達大陸冷氣團等級，低溫下探13度，一路冷到12月1日。

氣象署指出，今天東北季風影響，桃園以北及東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間較長，留意較大雨勢。溫度方面，今晨最低溫在新北石碇15.8度，北部、東北部整天氣溫約18至23度，感受濕涼，其他地區低溫19到22度，花東高溫24至26度，中南部26至28度，日夜溫差大。

明天仍受東北季風影響，不過水氣減少，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，花東降雨變得較零星。周日、下周一東北季風減弱，北部白天高溫回升至26度，中南部可達29度。

下周二鋒面通過及東北季風增強，北台灣再轉濕涼，低溫約18度；下周三各地明顯降溫，強度可能達大陸冷氣團，北部低溫剩下15度，白天高溫只有20度，中南部低溫15至18度，高溫也只有21至23度；下周四（28日）轉乾冷，北部下探13度。

北部周末偏涼，下周一明顯回溫，下周二再轉涼，且逐日降溫。（中央氣象署提供）

氣象署表示，11月29日至12月1日仍受東北季風或冷氣團影響，天氣偏冷，各地多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨。