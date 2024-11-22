婦人小萱（化名）原本從事勞力工作，但因罹患乳房惡性腫瘤第4期併多處器官轉移，正在化學治療當中，她因病無法工作，加上名下又無有價值財產，已難以維持生活，有受扶養之必要，因此請求與前夫所生的女兒歡歡（化名）履行扶養義務，並依據所在縣市每人月消費支出為基準，按月給付19444元，直到她的死亡之日止。

法院審理，歡歡指控，在她5歲時父母離異，她由父親、爺爺及奶奶合力扶養照顧，母親離開後對她未曾聞問，直到她開始工作後，才來找她要錢，母親所為顯未善盡母親之責。而她前幾年才離婚，獨力扶養1名未成年子女，且於婚姻存續時，因前夫購車連帶保證，遭到聲請強制執行。

法官考量，小萱因為罹癌現正化學治療中而無法工作，名下又無有價值財產，已無法維持生活。但小萱在歡歡年幼時，就已經長期未與歡歡共同生活，也未曾提供必要的扶養費用，堪認無正當理由未盡扶養義務，且情節重大。

法官審酌，若由歡歡負擔對小萱的扶養義務，衡諸一般社會生活經驗，顯失公平。日前依法宣判，歡歡依法請求免除對小萱之扶養義務，於法有據，應予准許。因而小萱請求歡歡給付扶養費19444元，為無理由，應予駁回。可上訴。