受數個颱風連續影響，各地菜價居高不下，讓民眾苦哈哈，台北市市場處表示，今（22）起連續7日將釋出13種便宜青菜，包括青江菜、小黃瓜、馬鈴薯、蘿蔔等，總重約90公噸，供民眾選購。

台北市市場處表示，因山陀兒颱風、康芮颱風及天兔颱風接力來襲，導致蔬果主要產區的中南部出現嚴重災損，加上目前正值蔬菜交接期，市場上除了短期葉菜類數量較充足外，其他包括絲瓜、苦瓜、彩椒、玉米等產量都少了約3成，導致菜價高昂。

市場處統計，20日的蔬菜到貨量為1161公噸，每公斤均價約58.7元，比前1日漲了3.2元；水果到貨量也變少，但每公斤均價62.9元，較前1日下跌2.3元。

市場處為穩定蔬果價格波動，要求台北農產公司啟動「購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫」，今日起連續7天會釋出總重約90公噸的13種平價蔬菜，包括青江菜1包33元、扁蒲1粒48元、小黃瓜1盒55元、南瓜1粒75元、進口馬鈴薯1盒49元、進口洋蔥1袋39元、甘藍1粒95元、進口蘿蔔1條38元、把菜1包33元、履歷紅蘿蔔39元、韓國大白菜1個90元、青花菜1粒65元與A級杏鮑菇1袋65元。