晶華策略長林明月在20日線上法說中，透露已與新光人壽「再續前緣」，簽下「新光信義傑仕堡」10年委託經營管理合約，預計12月1日接手經營。事實上，新光信義傑仕堡2005年推出時即是委託晶華經營管理，惟雙方10年合約在2014年11月底期滿後未續約。

台北晶華酒店21日晚間舉行年度耶誕點燈活動，位於1樓中庭、總高近15公尺的聖誕樹，今年再度攜手「鑽石之王」海瑞溫斯特（Harry Winston），並呼應永續理念，將上千顆鎢絲燈泡更換成700條LED燈串，1個半月聖誕季估省5801度電，相當於減碳約2865公斤。

晶華因旗下太魯閣晶英酒店受0403花蓮強震影響暫停營業，2024年前三季合併營收45.82億元、年減7.75％，歸屬母公司稅後淨利9.41億元、年減5.75％，每股盈餘7.39元。其中，餐飲營收23.31億元、年減4.26％，客房營收15.71億元、年減13.28％。

對於今年國際旅客來台人次較預期少，晶華董事長潘思亮會後受訪時認為當然有很多因素，但坦言「這也是正常的」，因為台灣自己人都往國外跑。不過，他認為國人出國今年達到一個頂點，明年熱潮肯定會有所平息，無論是來台國際客或國旅，應該是會比今年好。

潘思亮認為，全世界對於台灣的印象比較碎片，可能是半導體、夜市、或是地緣政治問題中的焦點，所以相較於亞洲其他國家，台灣在觀光上的定位要更明確，如日本就非常明確，若沒有2014年「安倍三箭」的「觀光立國」策略，現在也接待不了這麼多的國際旅客。

對於晶華2025年營運展望，潘思亮則表示，今年集團營運衰退主要是受太魯閣晶英暫停營業影響，若排除此因素，今年整體業績表現並不遜於去年。目前太魯閣晶英預計明年1月15日正式重新開幕，認為明年業績表現絕對會比今年好。