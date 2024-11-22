曾經獲醫療奉獻獎、從事山地醫療多年的男醫師，2021年在無任何護理師陪同下為女病患內診，他以手指性侵對方並強吻，台灣高等法院更一審斥責他造成女病患身心受創，亦未與她達成和解以賠償，依利用權勢性交罪判處2年6月徒刑。可上訴。

女病患在2021年2月18日至他的診所就診，經他建議後進行抽血檢查後離去，同年3月1日上午9時許她再次因甲狀腺問題及瞭解前次血液檢查報告結果而前往回診，他知悉對方並未向其表示有下腹疼痛之情形，竟利用為她進行檢查等醫療行為之機會性侵。

他要求她至診療室後方之診療床躺下進行檢查，並在無任何護理師陪同下進行內診，以手指插入她私處，後來因護理師呼叫他才將手指抽出，惟待她起身準備穿衣服時，他將她口罩脫掉並強吻她，復因護理師再次呼叫他才停止行為。

高院更一審審酌他身為醫師，竟未篤守醫師職責，僅為滿足一己私慾，罔顧被害人之性自主權，利用醫療照護上之機會，對毫無防備之被害人性交行為，顯然欠缺對於他人身體及性自主權應予尊重之觀念，判處2年6月徒刑。