美國司法部長提名人蓋茨（Matt Gaetz）在得知獲得參議院認可無望後，火速退出提名程序。

就在美國準總統川普陸續公布內閣成員之際，美國司法部長提名人蓋茨（Matt Gaetz）卻因為和未成年少女性交及開毒趴等醜聞纏身，成為各方熱議的焦點。

綜合外電21日報導，川普周四早致電蓋茨，告訴他缺乏獲參議院認可所需的票數。消息人士透露，川普團隊認為，道德報告中還會有更多毀滅性資訊。而川普圈內的許多盟友和顧問對蓋茨能否獲得參議院認可，都存有嚴重疑慮，兩位知情人士說，這些疑慮已直接向川普表達。儘管川普並未向這位佛州聯邦前眾議員施壓，要求他退出提名程序，但蓋茨很快就宣布，要退出提名。

事實上，在蓋茨和準副總統范斯（JD Vance）周三共同前往國會大廈時，議員就對他坦言相關狀況。據悉在談到認可他提名時，至少有4名共和黨參議員站在「絕不」陣營。而共和黨在參議院只占略微多數席，因此這麼一來，他的提名要獲得認可，幾乎是不可能的。

據悉蓋茨和范斯，還有參議院司法委員會（Senate Judiciary Committee）共和黨成員20日舉行了閉門會議。他決定退出提名程序後，在社群媒體上寫道，他的提名「不公平地分散」即將上任政府的「注意力」。而川普在蓋茨宣布退出提名後，在自創的「真相社群」（Truth Social）平台上發文加以讚揚，說他「做得很好，同時也充分尊重」。

既然蓋茨無緣出任司法部長，兩黨國會領袖都拚命想要確認，他明年能不能回鍋眾議院。先前蓋茨說，要離開眾議院，去擔任司法部長。而根據十多個消息來源說，眾議院各級領導層已獲得初步共識，那就是他明年1月還是可以重返眾院。

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