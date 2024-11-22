前總統蔡英文卸任後首度應邀訪加拿大，目前人在加拿大的她，主要是參加哈利法克斯國際安全論壇（HISF），當論壇行程結束後，將會直接返台；最新消息則是傳出，蔡的訪美行程可望在年底耶誕節以前進行。

根據《中央社》報導指出，有僑界人士透露，蔡英文在多倫多僑界歡迎午宴席間坦承，美國那邊有很多邀請，但這次主要是受邀前往加拿大參加哈利法克斯國際安全論壇（HISF）演講。至於訪美行程，可望在年底耶誕節以前進行，預計會在美國智庫和大學演說。

蔡英文是於20日出發前往加拿大多倫多，抵達後受到台灣鄉親熱情接待，她在台灣時間21日下午在臉書發文說，接下來會與來自世界各地的好朋友互動，就民主發展與區域安全等議題上，交換意見，也會繼續努力，加強台灣與國際的連結，提升台灣與民主夥伴的關係，讓台灣在國際的舞台上站穩腳步。

HISF將於11月22日至24日舉行，每年吸引來自數十國的國防與安全領域領袖與專家參加，是推動民主國家戰略合作的重要平台。蔡英文在2021年曾因領導台灣民主自由的傑出表現，榮獲該論壇的「馬侃公共事務領袖獎章」（John McCain Prize for Leadership in Public Service）。此次，她將以專題演說方式，呼籲國際社會凝聚力量，共同應對全球安全挑戰。