勞動部勞發署北分署長謝宜容疑涉職場霸凌，引發社會譁然，外界指謝宜容後台硬，如今又傳出她曾買價值3萬元的愛馬仕絲巾，送給勞動部前部長許銘春。對此，公民教師、名嘴黃益中還原真相，他說愛馬仕絲巾不是謝宜容送的，是秘書處單位合送，「謝宜容罪該萬死，但不代表可以栽贓給她。」

黃益中昨深夜在臉書發文指出，有媒體報導，今年5月許銘春離別歡送會上，謝宜容當著大家面送上一條價值2、3萬元的愛馬仕絲巾，還撂話「誰送的比我好？」

黃益中還原事實，經過他多方查證，這條愛馬仕絲巾售價8800元，是勞動部秘書處單位合送，出資者超過30人，包括跨司處、跨機關及退休人員，均具名於贈送卡片上。

黃益中說，謝宜容是北分署長，這條愛馬仕絲巾不是她單位送的，致贈者也不是她，講出「誰的禮物比我好」這句話更不可能是她，而是秘書處的致贈者長官，「聽到這句話的現場人證很多，大家印象深刻。」

黃益中直言，「謝宜容罪該萬死，但不代表可以栽贓給她。毛骨悚然的是，現在勞動部裡顯然有人去跟媒體爆假料，要把這條愛馬仕嫁禍給謝宜容，目的何在？」

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