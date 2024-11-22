友達除深耕車載顯示器領域多年，去年亦購併BHTC，在產品組合、客戶布局、生產聚落三大面向達到綜效的確切實現。藉由整合的管理體系來提高整個企業的效率和可擴展性，透過營運策略轉型，進而提升股東價值的極大化。董事會通過讓智慧移動事業群以新公司專注運作，以達成一條龍式的整合效益，加速擴大客戶基礎、深化供應鏈合作的良性發展趨勢。

董事長暨集團策略長彭（又又）浪表示，延續智慧移動、垂直場域以及顯示科技三大營運支柱的集團策略，友達智慧移動將持續研發製造、拓展智慧移動解決方案，與全球客戶和合作夥伴保持密切關係；母公司友達則聚焦前瞻顯示科技核心本業及Micro LED技術研發，發揮資源綜效優勢及垂直整合能力，以支持智慧移動及垂直場域事業，促進集團各事業間資源協作，共同推升友達集團及公司的市場領導地位。

友達指出，本次成立友達智慧移動公司，在資源整合平台方面，建置涵蓋產品研發、製造及銷售等一條龍式協作平台，實現功能整合、資源共用和流程一致性，加速開發，全力投入智慧移動事業發展機會。

其次，可依據市場需求及時調整供應鏈策略，易於進行外部合作，提高資本和資源的使用效率和分配靈活性，促進新產品開發及量產效率，以滿足新興市場多元需求。

在組織決策效率上，透過將事業群公司化的策略，使組織聚焦，以強化決策及溝通效率，加速事業團隊對接市場商機，從而提升整體經營績效。