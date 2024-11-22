潘思亮認為，全世界對於台灣的印象比較碎片，可能是半導體、夜市或地緣政治問題中的焦點，相較於亞洲其他國家，台灣在觀光上的定位要更明確，最重要的是要讓全世界來到台灣、了解台灣、看見台灣，兼具經濟、國安、外交、教育、觀光等全方位面向。

川普再度當選美國總統，對於全球及台灣政經局勢影響看法，潘思亮表示，川普已當過一任總統，可預見未來「好的會更好、不好的會更不好」。在川普首任期間「台灣混得還不錯」，基本上台灣的命運會跟著美國的命運一起走，美國會好、台灣會更好。

潘思亮認為，在這個可說是「新冷戰」的大架構下，台灣的重要性無與倫比，會越來越重要，因此認為台灣會更好，明年整體觀光產業的趨勢應該不錯，需要讓更多人來到台灣、了解台灣、看見台灣，無論是來台觀光、經商或學中文都是努力方向。

對於缺工議題，潘思亮表示各行各業目前仍然蠻缺工，尤其是觀光服務業，未來還是得看政府政策，可能要開放更多學生、而且要把人留下來。潘思亮認為不只是留外國人，更重要的是台灣人，因為台灣人在全球也是被積極雇用的對象，所以要把自己人先留下來。

潘思亮指出，目前觀光服務業仍不開放外籍勞工，且國內學生也越來越少，透過政府引進外籍學生已是大趨勢。他表示，日本前首相安倍晉三2014年推出「安倍三箭」中的一箭就是「觀光立國」，並開放外籍學生5年實習簽證，只要來學習日文就可以赴日。

潘思亮認為，若沒有當初的開放，相信日本現在也接待不了這麼多的外國旅客。而地緣政治因素使過去前往中國大陸學習華語的機會消失，台灣有機會再度成為全球學習華語的中心，應該把握這個機會。

潘思亮指出，2、30年前來台學華語的外國人，目前在全球都是最支持台灣、且在歐美政府擁有重要地位。因此，台灣除了觀光定位要更明確，最重要的是要讓全世界來到台灣、了解台灣、看見台灣，不只是純觀光，而是兼具經濟、國安、外交、教育等全方位面向。