勞動部勞動力發展署北分署一名公務員於辦公室輕生，遭質疑與分署長謝宜容長期霸凌有關，勞動部後續處理不當更引爆民怨，資深媒體人單厚之直言，民進黨超過8年的執政，有很多這類囂張的官員，政府組織架構全部爛掉，他強調，一定是從上到下都有問題，必須要給出社會滿意交代，這個風波才會平息。

謝宜容因涉及職場霸凌造成員工輕生，勞動部為「止血」予以記兩大過免職懲處，且不僅勞動部長何佩珊請辭，行政院長卓榮泰、賴總統也出面向國人道歉，不過一連串舉動似乎仍止不住民眾怒火。

據港媒《中評社》今（22）日報導，單厚之接受專訪時提到，這件事情會引發很大效應，一定是從上到下都有問題，賴政府一定要給社會滿意交代，這個風波才會平息；單厚之強調，民進黨已執政超過8年，有很多這類囂張的官員，政府組織架構已全部爛掉。

另外，針對台灣民意基金會19日公布最新民調，總統賴清德聲望首度出現「死亡交叉」，不贊同43%多於贊同42.8%，單厚之認為，賴清德上台只會激化藍綠惡鬥，看不到有什麼作為，如今再爆出勞動部霸凌事件後，民調會再下跌一波。

上述民調訪問期間是2024年11月11至13 日、共3天，對象是全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%、手機 30%。有效樣本 1017 人，市話 712 人、手機 305 人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3.07 個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。