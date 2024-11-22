俄羅斯總統普丁表示，週四早晨，他的部隊對烏克蘭東部城市第聶伯羅（Dnipro）發動的襲擊，使用了一種「新型常規中程導彈」，而這種導彈名為「榛果樹」（Oreshnik），用以回應烏軍先前使用英美提供的武器襲擊俄境。

綜合外電報導，美國和英國本周批准烏克蘭使用美國的「陸軍戰術導彈系統」（ATACMS）遠程飛彈，以及英國提供的「暴風影」導彈（Storm Shadow），這是政策上的一大轉變。然而，21日上午俄方朝烏克蘭發射一枚長程飛彈，這是雙方開戰以來，俄軍首度使用如此強大的長程飛彈。

對此，烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯使用新型導彈，具有洲際彈道導彈（ICBM）的特徵，但西方官員質疑這種說法。美國國家安全委員會表示，俄羅斯對烏克蘭使用的是「一種實驗性中程彈道導彈」，並補充說，其實這類武器俄羅斯擁有的不多，而且它們不太可能改變戰爭局勢。

美國防部發言人辛赫（Sabrina Singh）說，俄方曾透過降低核風險管道，簡短通知美國這次導彈的發射。

普丁說，俄羅斯成功測試了一次非核高超音速彈道導彈（non-nuclear hypersonic version of a ballistic missile），並指出「目標已經達成」。他說：「作為對美國和英國遠程武器使用的回應，今年11月21日，俄羅斯武裝部隊對烏克蘭的一處軍事工業綜合設施進行了聯合打擊，成效良好。」他還警告西方，俄羅斯已做好應對任何事態發展的準備。

這種被稱「榛果樹」的導彈，能以10馬赫（相當於每秒2.5至3公里）的速度攻擊目標，這是一款中長程彈道飛彈（IRBM），射程通常在3000至5500公里之間。

智庫皇家三軍研究所（RUSI）的軍事科學部主任薩維爾（Matthew Savill）表示，使用這種武器可能沒有重大的軍事意義，但在象徵層面意義重大，尤其是在俄羅斯修改核政策後，被許多人視為降低了核武器的使用門檻。他表示，這是一個不太隱晦的提醒，俄羅斯擁有種類更多、規模更大的導彈庫，並準備進一步發展新型武器。