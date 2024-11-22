勞動力發展署北分署公務員輕生案持續延燒，涉及霸凌的分署長謝宜容，委託律師吳俊達發表12點聲明，再次引發各界怒火。對此，媒體人張禹宣直言，謝宜容的律師聲明是在規避自己的司法責任，準備好要跟總統、行政院長對著幹，意思說「我絕對不會有罪」，但現在大人都已經定調，只剩謝宜容在鬧，就算背後靠山很硬、大局為重，一定會被「撈起來」處理。

張禹宣昨在網路節目《董事長開講》表示，謝宜容的律師聲明中，稱依「關係人家屬知悉案發當下第一時間反應」「家屬取得遺書內容後向分署內表達態度」「檢察官相驗調查後家屬表達意見」「檢方處理本件不幸身故案件之處置方式」等，認定勞動部行政調查報告所述「謝女士管理方式並非同仁離開（身故）的直接原因」並無錯誤，但是很多人都被聲明唬住，檢調只查自殺或他殺、有沒叫唆殺人，並不會知道死者是否有被霸凌。

張禹宣指出，謝宜容委由律師所發出的聲明不只在嗆聲，她還在規避自己的司法責任，「她知道自己現在很有可能被檢調找上門，他們從一開始就設想好這個劇本」，所以才會說救護車如何、不在場證明，搞一堆。

張禹宣直言，現在說要把謝宜容送檢調追查的是總統賴清德、行政院長卓榮泰，謝宜容的12點律師聲明不是嗆媒體，而是已經準備好要跟總統、行政院長對著幹，「意思說『我絕對不會有罪的啦！你辦不了我啦！我沒有責任』」。

張禹宣解釋，所以謝宜容聲明中，很多用語都說現場同仁回報、現場同仁表示、根據相關資料，她的意思就是說「我都不知道，我都是第三者，我是局外人，我沒有責任」，這份聲明就是想要脫罪。

張禹宣也說，現在賴清德、卓榮泰、前現任勞動部長許銘春、何佩珊都道歉，連衛福部長邱泰源都說若有不蓋白布就是不尊重死者，但很怪，現在大人都定調了，只有謝宜容還在鬧，沒把院長部長放在眼裡，就是背後靠山很硬、大局為重，但一定會有人把他「撈起來」處理掉。

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