勞動力發展署北分署公務員疑似被長官霸凌而輕生，頂頭上司謝宜容雖發聲明道歉，仍澆熄不了外界的怒火，已被記兩大過免職，終身不得再任公務員。家醫科美女醫師許書華昨發文評論此事，並列出被霸凌者盯上的可能因素。

許書華表示，本來以為職場霸凌不會出現在文明社會，沒想到竟然有人因此輕生，還出現在勞動部，「真是瞠目結舌，極大的諷刺。」她指出，最典型的受害者反應，大概是「我是不是做錯什麼事？」，也有不少人根本分不清楚管理和霸凌的界線。

許書華認為，很多人分不清楚「管理」和「霸凌」的差異。（翻攝自許書華醫師 陪妳寫日記）

許書華提出自己的見解，「職場霸凌指的是在工作場所中，濫用權力、用著優勢地位『持續』冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱他人。」若你覺得自己有改善、努力，卻還是持續遭惡意對待、言語貶低、聯合孤立、甚至身體上的傷害，就別再默默承受，因為霸凌者可能是絕對的惡，或許有反社會或自戀型人格，但也常是「真正的弱者」，因無法擺平自己內心的恐懼、自卑，而以威壓、控制、傷害他人的方式想彰顯自己的力量，令人不齒。

至於很多人好奇自己為何成為被霸凌的目標？許書華列出常見的幾個因素，「可能是運氣不好，或擁有霸凌者想要的東西，可能是讓人覺得容易欺負。但最重要的一個因素是『默默忍受不當對待』，將主導權拱手讓人。」她呼籲被害者務必看重自己，別讓惡人軟土深掘，否則在人吃人的世界，憋著委屈，還真是「不弄你，弄誰？」

最後，許書華表示自己對霸凌案深惡痛絕，「無論什麼身分地位鈔票厚薄，誰都沒有權利任意侵犯、傷害、剝奪別人的身心。再冷，也不該拿別人的血來暖自己。否則請付出代價。」

許書華分析被霸凌者盯上的可能因素。（翻攝自許書華醫師 陪妳寫日記）

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