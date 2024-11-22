勞動部勞動力發展署北分署分署長謝宜容，因涉及職場霸凌，連日來風波不斷，勞動部為「止血」予以記兩大過免職懲處，此案也讓今年5月才卸任勞動部長的許銘春備受批評。雖許昨（21日）出面澄清，絕無拔擢這件事，且謝宜容遭前次長王安邦約談也不知情，否則一定會送政風調查。但國民黨高雄市議員邱于軒對此痛批，「是把社會大眾當白癡嗎？」並推測綠營高雄市長擬參選人「五虎將減一」。

許銘春昨日指出，今年2月前次長王安邦約談謝宜容，這件事真的不知情，照理說約談後要向上呈報，但當時沒有，她也是在這次事情發生後，看到報導才知道。若陳情有往上呈報，她一定會送政風調查；若有霸凌情形，一定要懲處，否則就要還當事人清白。

針對許銘春的說法，邱于軒評論「冷靜切割」，並認為她的回應，結論只有2點，包含「不知道」、「我的秘書升官不是我拔擢的」，忍不住批「是把社會大眾當白癡嗎？」「綠營高雄市長擬參選人五虎將減一」。對此有網友留言表示，「民進黨臉皮就是這麼厚」、「你是菊外人嗎」、「等子彈再飛一下」、「該追究為什麼這些公務員求救無門？」

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。