永豐餘表示，依據歐盟造紙聯合會（CEPI）的計算方法論，透過歷史資料分析、生產現場數據及企業內部勘察等方法，全面評估紙製品生命周期各階段的碳排放與移除量。纖維製品本質為生物碳的碳儲存載體，計算碳移除量與碳排放量的差異，碳移除量越大越有幫助。

永豐餘此次選擇旗下華紙花蓮廠生產的Paper Star A4多功能影印紙，作為企業標準首件核查產品，依此標準計算，該產品不含包裝的每公噸影印紙，從原料獲取到製造階段所移除的溫室氣體，大於排放溫室氣體242.61公斤。

德國萊因參照此企業標準，針對紙製品生產製程和排放源多樣情況，「從搖籃到大門」進行深入分析及資料計算與查證，並根據化學反應、能量消耗或品質流動等物理特性，確認生產過程中的分配規則。

永豐餘指出，整個生產過程所需能源主要來自全台唯一的木質素生質能發電系統，透過濃縮燃燒木質素產生蒸氣及發電，轉廢為能替代化石燃料，達成減少碳排效益。

永豐餘積極投入紙製品碳排放企業標準制定，著眼於產業發展長期布局，因應國際碳關稅趨勢，「紙製品碳排放企業標準」有助生產者透過原料選擇降低供應鏈碳排，對於消費者而言則可鑑別市場上同類型的非生質產品差異，選擇環境友善產品。