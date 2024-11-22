男子阿國（化名）3歲時生父死亡，生母後來與男子阿華（化名）結婚並認養他，養父死亡後就由他祭拜至今，並由他及生母共同繼承房地及現金。而在生母過世後，房地便由他繼承。阿國表示，養父雖將他視如親生般照顧，但擔心若不改回原姓氏，會對他往後運勢造成影響，因此聲請終止收養關係。

法院審理，阿國指稱，養父阿華畢竟待他如親生兒子，對他很好，講道理的是養父，動棍子的是他母親，但他的太太就言之鑿鑿，說是法師要他改姓，這樣對他的運勢比較好，因為如果不改姓，5年後他就死掉了。

法官考量，阿國接受養父阿華的扶養照顧，期間長達10年，阿華將阿國視如己出般照顧對待，對阿國有養育之恩，此為阿國於法院訊問時所自承。而阿國想要終止收養的動機，僅是因為個人宗教上的考量，實難認終止收養有何正當理由。

法官調閱遺產稅資料顯示，阿國生母的遺產中，關於繼承自阿華的半數房地部分，經核定價額分別為255萬5625元及56650元，合計共261萬2275元，現在已由阿國單獨繼承，若再加計阿國當時繼承養父阿華的房地價額，則阿國至少已繼承高達522萬4550元。

法官審酌，阿國已經繼承了養父阿華的高額財產，如果准許阿國終止收養關係，難認沒有明顯有失其公平。日前依法宣判，阿國聲請終止與養父阿華的收養關係，於法未合，應予駁回。