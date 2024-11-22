總統賴清德。（資料照／杜宜諳攝）

賴清德總統上任後首次元首外交，將於11月30日至12月6日率團前往太平洋友邦馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國及帛琉共和國，展開「繁榮南島·智慧永續」之旅。總統府今（22日）於上午10時召開記者會正式對外說明。至於賴總統的往返行程很可能過境美國一事，外交部回應，相關過境安排都在仔細規劃中，但有4原則。

總統府發言人郭雅慧在記者會中說明，賴總統預計率團訪問友邦馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國、帛琉共和國，今年適逢台灣與吐瓦魯建交45周年、馬紹爾建交26周年、帛琉建交25周年，加上5月三友邦的元首都率團到台灣參加總統就職典禮，為了積極回應太平洋友邦邀約，也將展現我對太平洋友邦的重視，因此率團回訪友邦。

郭雅慧提及，此次出訪以「繁榮南島·智慧永續」為名，賴總統期許核心目標達到三個永續，第一、智慧永續，與友邦分享經驗，共同建立經濟韌性；第二、民主永續，藉由此行與有共同價值理念的民主夥伴深化合作；第三、邦誼永續，期盼兩國未來攜手前行，在雙方互助互惠的基礎上，各項合作領域皆能永續發展，創造雙方人民福祉。

訪團成員包括總統府祕書長潘孟安、外交部長林佳龍、總統府副祕書長張惇涵、僑委會委員長徐佳青、海委會主委管碧玲、原民會主委曾智勇、衛福部次長林靜儀等人。

外交部次長田中光補充，我國與三個邦交國的經貿活動一直都在進行，為了協助推動雙邊經貿活動，會有些企業界朋友隨行，基本上，會偏重在基礎建設、醫療建設、氣候變遷等領域，這些企業在該國均已有計畫在進行。

媒體關注此趟出訪，賴總統是否會過境美國？過境夏威夷跟關島？外交部對此回應，相關過境安排都在仔細規劃中，目前不方便透露，但有幾個原則，一定注意安全、注意尊嚴、要便利、注重舒適行程。