小編今天（22）日精選5件不可不知的國內外財經大事。輝達執行長黃仁勳在美西時間20日出面安撫市場，指稱Blackwell產品過熱問題都可以被解決，現在順利出貨，他並特別點名感謝台積電、京元電子、矽品精密（日月光投控）、鴻海、廣達、緯穎六大台廠供應鏈夥伴，持續密切合作增加Blackwell平台供應。

【1】黃仁勳喊AI續旺 欽點六台鏈

黃仁勳強調這款備受期待的產品需求量，在未來幾季預料將大幅超出預期，帶旺整體供應鏈，並於電話會議點名重要供應鏈，除了六檔台系供應鏈外，亦點名Vertiv、海力士、美光、Amkor、戴爾、惠普、美超微及聯想等合作夥伴。

【2】新青安房貸 10月雪崩式下跌

新青安貸款成金龍海嘯第一排重災區。財政部21日發布10月新青安辦理情況，其中受理戶數和金額都連五月下滑，相較5月時的高點，減幅更高達45％近對半砍，呈「雪崩式下跌」，且摒除農曆春節因素，10月申貸戶數創開辦以來新低。

【3】比疫情三級警戒時還慘 3成預售新案 單周成交掛蛋

10月住展風向球昨天出爐，燈號為綠燈，分數45.3分，已連續第三個月下降，是今年3月股市帶動房市熱潮以來最差表現。住展發言人陳炳辰指出，在政策空襲下，10月預售案每周平均來客組數不到20組，僅16.8組，成交組數平均每周僅1組，更有高達三分之一案場「成交掛蛋」，如此慘況只有2021年疫情三級警戒才看得到，甚至比連續升息、平均地權條例修法低氣壓更糟糕。

【4】鮑爾不急降息 Fed官員唱反調

儘管聯準會（Fed）主席鮑爾近日放鷹，聲稱不急於降息，但好幾位Fed官員指出，通膨可望持續降溫，且美國經濟因勞動市場走疲有潛在隱憂，認為應進一步降息。惟鷹派理事鮑曼強調，須謹慎降息不宜過快。

【5】延後提交財報遭拒…美超微再度面臨下市危機

儘管AI伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）已任命BDO會計師事務所擔任獨立審計機構，同時提交延遲申報財務報告的計畫，但此延期請求遭到那斯達克交易所拒絕，這意味著美超微再度面臨下市危機。