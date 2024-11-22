台鐵一名30歲的列車長愛慕某女同事瘋狂追求被拒，2022年他不斷傳訊息、盯梢騷擾偷拍，檢方依跟蹤騷擾罪將他起訴，他遭判處拘役85天，得易科罰金，另於民事部分賠償她10萬6603元。交通部移送懲戒部分，懲戒法院考量他坦承不當行為，判決降1級改敘。可上訴。

國營台灣鐵路公司男車長，從2022年6月7日起至同年8月23日止，陸續以LINE傳送訊息，盯梢、守候等方式接近同公司女同事，並要求約會、聯絡，或以手機設備偷拍她執行職務，對她進行干擾。

他在2022年9月14日經警方查獲、製作筆錄並於收受書面告誡書後，仍在2022年10月19日再次跟蹤騷擾女被害人，刑事部分，他被依犯跟蹤騷擾防制法之跟蹤騷擾罪，判處拘役85天，得易科罰金，另於民事部分賠償她10萬6603元。

交通部將他移送懲戒，懲戒法院考量他行為後能坦承不當行為，找專業人員輔導，並賠償被害女子，現已經了解男女相處之道，職務已有所調整，判決降1級改敘。可上訴。

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