高雄市凌晨發生一起重大槍擊案。位於湖內區正義路的一處民宅，凌晨1時許傳出連續槍響。2男1女疑似前往討債，未料卻遭到埋伏狙殺，槍手對著一夥人連續開槍，造成2人分別胸部及腹部中槍，案發後槍手立刻逃逸，受傷2人送醫後，一人傷重不治，一人昏迷，仍在醫院急救中。

警方調查，中槍昏迷的林姓男子，凌晨開車載著周姓男子及另名女子前往湖內區正義路一處民宅討債，未料才剛到現場，就遭到後方尾隨的嫌犯，持槍朝林男等人連續開槍，造成林男及蘇姓男子中彈。

槍手開槍後立刻逃逸，林男因胸部中彈當場倒臥血泊，另1名男子則是腹部中彈。警方獲報後，立刻出動快打部隊趕往現場，先將2名中彈男子送醫，林男昏迷命危，另一名蘇男則傷重不治。

警方事後在現場鑑識，發現散落的子彈及空彈殼、毒品，不排除涉及毒品糾紛，目前已調閱監視器，全力追緝開槍歹徒。

湖內分局表示，將與刑警大隊共組專案小組秉持速辦嚴辦原則，現正向上溯源追查槍枝與毒品來源及深入調查案發情形，陸續將相關涉案人等查緝到案，展現對於犯罪嚴辦到底的積極態度，以捍衛高雄治安，保障市民安居環境。