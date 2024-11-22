桃園市八德區高城二街一處鐵皮建物，今天（22日）清晨6時許竄出火舌及大量黑煙，消防局獲報後，立即派遣大量人車趕往搶救，消防人員抵達時隨即布水線灌救，所幸火勢在10分鐘內獲得控制並阻絕延燒，並未有人員傷亡，詳細起火原因有待火調人員調查釐清。

據了解，消防局是在清晨6時42分接獲報案，民眾指稱，八德區高城二街34巷內鐵皮屋發生火警，消防人車在6時50分抵達，現場火舌及濃煙已竄出，布線搶救後，於6時58分獲得控制，共出動消防人員48名、消防車17輛、救護車3輛。

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