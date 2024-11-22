今年MLB美國職棒大聯盟最有價值球員獎項出爐，道奇日籍球星大谷翔平以全票獲選國聯最有價值球員，成為史上第二位在美聯及國聯都拿過MVP的選手，同時也是史上第一位以指定打擊身分獲選的球員。另外，美聯最有價值球員則由洋基球星賈吉（Aaron Judge）拿下。

今年球季是大谷從天使轉隊到道奇的第一年，加上手肘傷勢未癒，整季專注在打者身分，皆以指定打擊身分上場，不僅完成單季50轟50盜壘的前所未有紀錄，還一舉突破至54轟59盜，整季打擊率高達3成10，攻擊指數達1.036，幫助道奇拿下世界大賽冠軍。

大谷榮膺今年國聯最有價值球員，繼2021及2023年之後，個人生涯第三座MVP大獎，史上第11人，同時大谷與名人堂球星羅賓森（Frank Robinson）成為唯二在兩聯盟都拿過MVP的球員。

美聯方面，一如外界預期由洋基賈吉拿下，同樣是全票獲選，進帳個人生涯第二座最有價值球員獎項，今年賈吉單季轟出58發全壘打進帳144分打點，聯盟最多。可惜，賈吉在季後賽熄火，無法幫助洋基在世界大賽擊敗道奇，季後賽打擊率是低迷的1成84。