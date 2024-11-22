演藝圈夫妻檔陳曉、陳妍希驚傳8年婚姻觸礁，夫妻已分居1年多，傳出陳曉願意淨身出戶，微信封鎖陳妍希、換掉手機號碼，陳妍希只能透過工作人員聯繫陳曉，婚變鬧得沸沸揚揚，但不見兩人出面澄清，婚姻關係讓外界霧裡看花。陳妍希近期也常被網友捕獲獨自外出，日前就有人直擊她頂素顏和好友付辛博、穎兒夫妻聚餐。

有網友在北京某餐廳直擊陳妍希在餐廳包廂內聚餐，只見陳妍希頂齊肩短髮、斜瀏海，脖子上圍著酒紅色圍巾，完全沒化妝，專心聽著大家說話，儘管她嘴唇白、沒有血色，但濃眉大眼、亮白肌膚和精緻五官更顯清純、年輕，和她當年在《那些年，我們一起追的女孩》飾演的國民初戀「沈佳宜」毫無違和感，完全看不出已41歲。

陳妍希雖然沒有化妝，但她肌膚白皙、緊緻，狀態好到不科學。（圖／微博）

和陳妍希一起在包廂用餐的，還有好友付辛博、穎兒夫妻，但就是沒有看到老公陳曉。不過，陳曉和穎兒是上海中央戲劇學院的同學，陳妍希就是透過陳曉才認識穎兒，她們一見如故，馬上成為好姊妹，外界也因此猜測，陳妍希是否透過穎兒，和陳曉溝通挽救婚姻。

陳曉、陳妍希婚變傳聞鬧得沸沸揚揚，但兩人始終沒有對外說明。（圖／中時資料照）

野生陳妍希照曝光，讓外界驚訝她私下狀態原來這麼好，但也有不少網友心疼陳妍希沒有隱私，紛紛留言：「這個角度好可怕 給人留點私人空間吧」、「這不是偶遇，這是偷拍」、「我怎麼感覺她已經看到鏡頭了」。