勞動部勞發署北分署公務員輕生案，引發各界對於職場霸凌關心。一名曾在行政院擔任諮議的男網友昨（21）日表示，公職生涯最後一個服務的地點為行政院，服務單位不只採連坐懲處制，處理進度較慢也會被長官叫進去罵，連需要請假核銷的國旅卡也都是「在營休假」，請完假後繼續苦苦上班，最後他終於受不了，在總統賴清德擔任行政院長期間辭職，怒嗆絕不認同賴清德的功德說，「因為我就是深受其害，被迫做了多年的功德」。

一名男網友昨日在Dcard發文，貼出行政院辭職生效的公文，透露自己雖然已離開公職體系許久，但最近看到勞動部相關新聞，想到以前也待在高壓跟過勞的環境中，特別有感觸，才決定把當初受到的壓迫說出，讓更多人理解公職的真相。

原PO指出，他公職生涯最後一個服務機關在行政院，主要承辦行政救濟相關業務，時任長官採軍事化管理，脾氣相當差，第一天報到就被警告若案子沒有在規定時限內完成，將會進行連坐懲處，除了自己外，包括學長、組長等通通都會受到處罰，考績也都會被打乙，動作慢甚至會被叫進辦公室罵、被禁假，「等於你沒達到標準，就會連生病的權利都沒有」。

原PO說，得知會連累同事後，他感到壓力非常大，平日、周末都常常到辦公室加班，接著發現就算是待了許久的老鳥也同樣大量加班，才確認是工作量大到不可思議，並非自己不熟悉業務所導致，也讓同事之間會自嘲工作時間很彈性，「因為你可以上班時間做，也可以放假帶回家做」。

原PO提到，雖然同事都大量加班，但一律不准申請加班費或補休，只因長官稱工作性質是責任制，就連需要請假核銷的國旅卡，大家也都是「在營休假」，名義上雖然有請假，但實際上都是刷完卡繼續上班。

原PO表示，有時處理勞動部裁罰民間企業的案子，都會忍不住想自己待的地方就充斥違法情事，若政府本身就是最大慣老闆，帶頭壓榨員工，哪來的資格要求民間企業給予勞工合理工作環境，最後他終於在賴清德擔任行政院長期間辭職，「那時他最有名的就是『功德說』，要大家把工作困難當成是積功德、做善事。我是非常不能認同這種說法，因為我就是深受其害，被迫做了多年的功德」。

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