先前《ESPN》權威記者查拉尼亞爆料，七六人後衛馬克西在球隊內部會議當中，直接痛批明星隊友恩比德總是遲到，更要求恩比德必須準時，這讓恩比德明顯面子掛不住，22日受訪時嗆聲，「洩漏消息的人真是個混蛋，我們當時說了很多事，我不想細說，但整件事可能只持續30秒。」

不過恩比德隨後坦承，自己確實有遲到的壞習慣，更強調自己願意改進，且繼續接受外界批評，「我需要變得很好，也需要做到完美，在球隊需要我的時候保持專注，我會做到的。」

事實上，整個七六人內部唯一敢跟恩比德說出這種「實話」的人，恐怕也只有跟他交情不錯的馬克西，而且恩比德的遲到問題早在他剛進入NBA就曾傳出過了，馬克西的直言痛批，也確實讓恩比德在接下來出戰灰熊表現回溫，貢獻35分、11籃板的本季最佳數據。

不過七六人當前最大問題仍在傷兵，三巨頭才首度合體，保羅喬治就因左膝過度伸展提前退場，目前確定至少缺席兩場以上，恩比德勢必跟馬克西攜手重新振作起來，否則七六人恐怕很難從當前2勝12敗、東區墊底的難堪戰績當中止跌回升了。