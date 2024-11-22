勞動力發展署北分署近日傳出一起職場霸凌案，甚至有公務員因此輕生，昨(21日)過世的吳姓公務員母親跳出指控霸凌行為惡毒，但在質詢中仍不見相關人士為此真心負責道歉。對此，音樂人許常德今稍早發文說：「官僚、霸凌、包庇、帶來的死亡交叉線，會是史上最嚴重的民怒潰堤」。

許常德今凌晨發文說，從昨天的質詢中「讓大家親眼目睹什麼是令人徹底絕望的官僚推卸包庇」，從勞動部提出的第一份調查報告中，就讓民眾直擊「跟勞動部申訴不如跟媒體（爆料）」，甚至「不如靠自己的一條命」，並痛批相關單位指監視器只留了15天，為何不去調吳姓公務員每天的出門路線監視器畫面，種種敷衍的報告只會讓人感受到官官相護。

許常德發文。（圖／翻攝自許常德的地下手記臉書）

許常德也指出，勞動部目前的態度，可能是因為大家因為保住工作都不敢冒險，因此沒有夠多的相關爆料，希望這次的事件可以引發「職場霸凌Me too」，讓大家更重視勞工在職場的權益；先前，許常德也發文批評勞動部部長何佩珊，反問：「可惡至極，麻木不仁，還以為是霸凌，是殺人，勞動部部長你在哭什麼，喊辭職，除了這兩個態度，沒有別的態度嗎？你知道你的問題在哪裡嗎？很委屈嗎？」

許常德批評勞動部部長何佩珊不知道在哭什麼。（圖／中時資料照）

見此，網友回應：「做人要有良心，可惜這些人沒有⋯所以沒有良心的人，能做出這些事，都是黑心的合理」、「還有誰能保護勞工啊？」、「現在有自媒體實在太棒了， 可以看到全程的質詢，讓觀眾自己辨別思考」、「剛剛看完餘燼，覺得真的是這樣：當真相被層層掩蓋了，正義早就已經不復存在」。

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