勞動力發展署北分署公務員輕生案持續延燒，涉及霸凌的分署長謝宜容遭免職後，委託律師吳俊達發表12點聲明，引述勞動部行政調查報告，強調她未與同仁身故有直接原因，引發各界怒火。對此，民進黨立委林淑芬開嗆，勞動部讓跟謝宜容私交很好的次長許傳盛當召集人，寫出這份錯誤的調查報告，讓謝敢大膽規避責任，許傳盛立場偏頗也已不適任次長，勞長何佩珊還不知道問題在哪就是能力有問題。

林淑芬昨（21日）在立法院受訪時表示，工作做不完，上層還要他如期完成，這不叫管理不當？而且有直接證據顯示，謝宜容對整個分署所有員工言語暴力習以為常，對整個機構咆哮、施壓，怎麼可以說跟員工的死沒關係？就是這份錯誤的行政調查報告，才讓謝大膽的規避責任。

林淑芬砲轟，整個行政調查報告最大問題，就是調查報告召集人、次長許傳盛跟謝宜容私交很好，還說要還優秀人才謝宜容清白，顯示預設立場，才會寫出一個謝宜容立意良善的包庇調查報告，整件事也變成何佩珊逃不了的責任。

林淑芬也點名開嗆，「何佩珊如果是放任讓次長做出包庇行政報告，還不知問題在哪，就是能力有問題」，但要不要辭職讓上面的人來決定，至於許傳盛從行政調查報告都沒有迴避，跟謝宜容交情好，立場偏頗，已不適任次長。

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