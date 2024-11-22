美股收紅，台積電ADR上漲逾1.5%，台股今（22日）止跌反彈，以22799.53點開出，隨後上漲超過360點，權值股台積電漲30元，觸及1040元，聯發科上漲將近2%，鴻海也出現逾1%的漲幅。

輝達財報雖出色，但市場期待更驚豔的表現，台股昨（21日）下跌132.7點，收在22555.66點，成交值3486.92億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超196.04億。自營商賣超18.15億，投信買超85.63億，外資及陸資賣超263.52億。

周四美股回穩，費城半導體指數漲1.61%，台積電ADR勁揚1.53%至191.24美元，輝達小漲0.53%至146.67美元，科技四巨頭蘋果、谷歌Google母公司Alphabet、臉書母公司Meta及亞馬遜皆墨，其中Alphabet重挫4.56%，似乎受到美國司法部向法官遞交提議，建議讓谷歌出售其Chrome瀏覽器，共享壟斷地位的消息所影響。

針對台股後市，工商報導，彙整萬寶投顧董事長朱成志、台新投顧副總經理黃文清、兆豐國際投顧、中信投信等法人看法，輝達財報公布後利多出盡、市場已率先反映來觀察，台股接下來可能轉由中小型股領漲，資金主要集中在「四大題材」：CPO矽光子、BBU備用電源模組、CoWoS設備股、趕在川普上任前拉貨的航運族群等表現強勢。