在「川普行情」帶動下，比特幣一度漲破9.9萬美元再創新高、向10萬美元這個重大里程碑叩關。投資人持續看好川普2.0將推出有利於加密貨幣產業發展的監管政策。

周四（11月21日）收盤，道瓊指數漲461.88點或1.06%，收43,870.35點。標普500指數漲31.60點或0.53%，收5,948.71點。那斯達克指數漲6.28點或0.03%，收18,972.42點。費城半導體指數漲78.81點或1.61%，收4,963.05點。

道瓊指數和標普500指數雙雙創下1周收盤新高。

輪動行情主宰盤勢，盤面上的贏家包括高盛等銀行股、工業巨頭開拓重工（Caterpillar）、零售股家得寶（Home Depot）以及被視為川普當選受惠族群之一的小型股，羅素2000指數勁揚1.65%。

雲端服務商Salesforce獲三大券商調升目標價，股價勁揚3.1%，亦給道指帶來提振。

標普500指數11大類股僅通訊服務類股（跌1.73%）、非必需消費類股（跌0.30%）收黑。公用事業股漲1.75%，表現最佳；其次為金融股漲1.27%。

重磅科技股表現疲弱，微軟跌0.43%、蘋果跌0.21%、亞馬遜跌2.22%、Meta跌0.43%、特斯拉跌0.70%。在反壟斷陰霾籠罩下，Alphabet重挫跌4.74%，連跌第2日，並創下4周收盤新低，給通訊服務類股帶來最大的拖累。

投資人消化AI晶片巨頭輝達的業績與展望。在財報發布後，輝達股價陷入拉鋸，但終場收漲0.53%。受惠於強勁的AI晶片需求，輝達上季營收獲利表現與本季展望均優於市場預期，但仍不足以讓寄予厚望的投資人感到「驚豔」，且營收成長力道顯著放緩。

受輝達反彈提振，其先進AI晶片獨家供應商台積電上漲1.53%，收在191.24美元，換算台股價格為1244.78元。其AI伺服器合作夥伴美超微大漲15.12%，儘管收到那斯達克交易所警告該公司「未遵守上市規則」的通知函。

除輝達與台積電之外，費半指數成分股亦普遍上漲，僅超微（跌0.08%）、安謀（跌0.42%）收黑。Entegris漲5.28%，表現最佳；其次為美光漲4.46%、科林研發（Lam Research Corporation）漲4.40%。

台股ADR僅聯電（跌0.44%）收黑。日月光漲0.51%、中華電信漲0.37%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收跌1%。

紐約證交所上漲與下跌股數比為3.17：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為1.99：1。

標普500指數有67檔成分股觸及52周新高、4檔創新低。那斯達克指數有138檔成分股觸及52周新高、149檔創新低。

美國交易所成交量為153.2億股，過去20日全日均量為145.5億股。