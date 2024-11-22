來自美國紐約的人氣蛋糕品牌Lady M，遠百竹北店將於12月8日結束營業，業者日前在臉書粉專宣布消息，在地人感到不捨，還有一堆人敲碗「可以來巨城嗎？」

Lady M被列為「美國十大蛋糕」，2001年創立，以法式經典千層蛋糕最具代表性，2017年進駐台灣，在全台開了7間門市，其中在新竹縣竹北市遠東百貨裡的櫃位於2022年開幕，沒想到才營業2年就宣布要歇業。

Lady M官方臉書20日發文宣布，遠百竹北店確定服務至12月8日，並表示「在最後的日子裡，我們依然會提供最好的服務以及真誠的心，請不要錯過最後的機會到店裡挑選最喜歡的蛋糕。期待在未來的旅程中再次與大家相遇。」

業者表示，門市歇業後，LINE禮物券可至台北旗艦店、遠百信義店、遠百板橋店、台中LaLaport店、台中誠品480店使用；會員積點可至全台門市兌換好禮。

消息曝光後，在地人直呼不捨，甚至敲碗「可以來巨城開嗎」、「有考慮巨城嗎」、「開在巨城應該會有不一樣的忙碌感」。